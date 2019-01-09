2019-01-09T08:22:59+03:00
Политика

ВСУ трижды обстреляли ЛНР за сутки

Под огонь украинской армии попали три населённых пункта Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донбасса, нарушая Минские договорённости и установленное «Рождественское» перемирие. За минувшие сутки было зафиксировано три нарушения режима тишины.

— Под обстрел украинских вооружённых формирований попали позиции Народной милиции ЛНР в районах населённых пунктов Желобок, Донецкий и Первомайск, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

По населённому пункту Первомайск открыли огонь из стрелкового оружия в 13:50. Донецкий обстреляли из РПГ-7 в 16:30. По населённому пункту выпустили 7 осколочных гранат. Посёлок-призрак Желобок в очередной раз подвергся миномётному обстрелу в 20:50. По нему выпустили 8 мин калибром 82 миллиметра.

На данный момент информация о жертвах или разрушениях не поступала.

Напомним, что 8 января, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, украинская армия открыла огонь по Первомайску, когда там проходили очистительные работы (подробнее).

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