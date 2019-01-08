2019-01-08T21:01:59+03:00
Политика

Горловчанину в Славянске дали 9,5 лет за участие в ополчении

А пленного украинского боевика повели в суши-бар и показали праздничный Донецк
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Пленный украинский боевик пробует суши в Донецке. Фото: скрин видео Александра СладковаПленный украинский боевик пробует суши в Донецке. Фото: скрин видео Александра Сладкова
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Городской суд оккупированного Славянска приговорил к 9,5 годам тюрьмы жителя Горловки, который воевал против украинских боевиков на Светлодарской дуге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры «Донецкой области».

- Суд установил, что в начале марта 2015 года 43-летний житель Горловки по собственной инициативе вступил в ряды 3 мотострелковой бригады министерства обороны ДНР, заняв должность механика-водителя», — говорится в сообщении.

По данным украинского следствия, мужчина принимал участие в боевых действиях против подразделений ВСУ вблизи села Зайцево и в районе Светлодарской дуги.

- По приговору суда ближайшие 9 с половиной лет осужденный проведет за решеткой, — говорится в сообщении.

При этом, российский военкор Александр Сладков в сопровождении представителей командования Донецкой Народной Республики вчера провел пленного украинского боевика по улицам Донецка, показав ему главную новогоднюю елку столицы ДНР, памятник погибшим детям Донбасса, а также место гибели первого главы ДНР Александра Захарченко.

По словам боевика, он «прозрел» после того, как «был наслышан совсем другой информации о Донецке».

Кроме того, по окончании экскурсии военные вместе со Сладковым провели боевика в местный суши-бар.

Отметим, что данный жест был негативно воспринят пользователями сети, в частности жителями Донбасса, что вполне объяснимо.

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