Горловчанину в Славянске дали 9,5 лет за участие в ополчении
Городской суд оккупированного Славянска приговорил к 9,5 годам тюрьмы жителя Горловки, который воевал против украинских боевиков на Светлодарской дуге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры «Донецкой области».
- Суд установил, что в начале марта 2015 года 43-летний житель Горловки по собственной инициативе вступил в ряды 3 мотострелковой бригады министерства обороны ДНР, заняв должность механика-водителя», — говорится в сообщении.
По данным украинского следствия, мужчина принимал участие в боевых действиях против подразделений ВСУ вблизи села Зайцево и в районе Светлодарской дуги.
- По приговору суда ближайшие 9 с половиной лет осужденный проведет за решеткой, — говорится в сообщении.
При этом, российский военкор Александр Сладков в сопровождении представителей командования Донецкой Народной Республики вчера провел пленного украинского боевика по улицам Донецка, показав ему главную новогоднюю елку столицы ДНР, памятник погибшим детям Донбасса, а также место гибели первого главы ДНР Александра Захарченко.
По словам боевика, он «прозрел» после того, как «был наслышан совсем другой информации о Донецке».
Кроме того, по окончании экскурсии военные вместе со Сладковым провели боевика в местный суши-бар.
Отметим, что данный жест был негативно воспринят пользователями сети, в частности жителями Донбасса, что вполне объяснимо.