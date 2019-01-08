В Донбассе ВСУ обстреляли район, где находились наблюдатели ОБСЕ

8 Янв. 2019 2019-01-08T20:08:46+03:00

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- Сегодня, 8 января, в 13.50, во время проведения работ по очистке участка автодороги от снежных заносов в районе Первомайска был произведен обстрел из стрелкового оружия с направления населенного пункта Новоалександровка, подконтрольного ВСУ, - говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В это время в районе Первомайска патруль СММ ОБСЕ осуществлял мониторинг соблюдения режима прекращения огня.

- В связи с угрозой безопасности персоналу Первомайского управления ЖКХ и наблюдателям ОБСЕ работы по очистке дороги были прекращены, а сотрудники эвакуированы из зоны обстрела, - добавили в представительстве.

В СЦКК отметили, несмотря на полученные гарантии безопасности проведения работ от украинской стороны СЦКК и наличие в данном районе зеркальных патрулей СММ ОБСЕ, украинские вооруженные формирования грубо нарушили режим прекращения огня.