Как восстановить просроченную справку переселенца из Донбасса

8 Янв. 2019 2019-01-08T19:42:08+03:00

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У переселенцев из Донбасса, чьи справки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), не были восстановлены после окончания срока действия, появилась возможность возобновить действие этих справок.

Речь идет о справках, выданных до 20 июня 2016 года, в которых адресом фактического проживания указан адрес органов государственной власти и местного самоуправления, юридического лица, его подразделения, другого помещения, по которому переселенец фактически не проживает. Переселенцы должны были перерегистрировать такие справки до 20 июля 2016 года – с внесением соответствующей записи в единую информационную базу данных (ЕИБД) о внутренне перемещенных лицах. Но не все это сделали. В итоге их справки были признаны недействительными.

И вот сейчас, в связи с обновлением программного обеспечения ЕИБД, переселенцам предоставлена возможность до 1 февраля возобновить действие снятых с учета справок. Для этого нужно обратиться в управление соцзащиты, где выдавались справки.

Остальным переселенцам, у которых справки оформлены на домашние адреса, волноваться не стоит. Эти справки считаются бессрочными.