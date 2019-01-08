В ЛНР аферисты вымогали деньги, представляясь родственниками потерпевших
- В начале января сотрудники уголовного розыска МВД ЛНР задержали двоих подозреваемых в телефонном мошенничестве: жителей Красного Луча 38-летнего Николая Телебенева и 34-летнего Сергея Рыжкова, - говорится в сообщении центра общественных связей (ЦОС) МВД.
Аферисты по мобилкам звонили потерпевшим на стационарные телефоны и, представившись близкими родственниками (сыном, внуком, племянником), сообщали о возникших проблемах, для решения которых требуются деньги.
- Введя жертву в состояние нервного стресса, мошенники быстро приезжали за деньгами, пока пострадавшие не успевали опомниться, - рассказали в МВД.
В полиции отметили, что уже установлена причастность задержанных к совершению ряда подобных преступлений на территории Республики. Сейчас выявляют незарегистрированные преступления, которые могли совершить подозреваемые.
- Если вы стали жертвами указанных лиц или вам что-либо известно об их преступной деятельности, обращайтесь в ближайшее отделение полиции или сообщайте по номеру 102, - заявили в МВД.