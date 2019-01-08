В ДНР спасатели освободили из снежного плена 1295 человек

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:51:30+03:00

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Сегодня в связи со стабилизацией погодных условий возобновлено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования Н-21 Старобельск – Луганск – Красный Луч - Макеевка – Донецк, км 181+756 – км 185+756 (в районе н.п. Снежное). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Сотрудники МЧС продолжают спасать людей, оказавшихся в снежной ловушке. Сегодня из заносов освобождены 14 машин, 99 человек, в том числе 8 детей. А всего за время ликвидации чрезвычайной ситуации на участках дорог общего пользования освобождены 331 машина, 1295 человек, в том числе 17 детей.

По информации гидрометеорологического центра МЧС ДНР на сутки с 21 часа 8 января до 21 часа 9 января на территории Донецкой Народной Республики ожидается снег, слабая метель, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза. На дорогах снежные заносы, накат, гололедица.

МЧС ДНР рекомендует населению следить за сообщениями по республиканским теле- и радиостанциям, а также на официальном сайте МЧС ДНР.

В случае необходимости жителям рекомендуется обращаться на «горячую линию» линию МЧС ДНР по телефонам: (062) -342-69-99, 071 342 69 99.