2019-01-08T15:37:16+03:00
Политика

Подчиненный Наева открыл в Донбассе заводик для подпольной добычи нефти

«Бизнес» командир бригады ведет совместно с областными властями
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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- По поступившей информации из достоверных источников, нам стало известно о налаживании и ведении незаконного бизнеса командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады полковником Владимиром Шведюком совместно с Луганской военно-гражданской администрацией, - сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он уточнил, что подпольный завод подчиненного командующего ООС Сергея Наева находится в ангаре на четвертом километре бетонной автодороги рядом с поселком Широкий Станично-Луганского района. Мощность «предприятия» по кустарному производству топлива составляет четыре куба сырой нефти в сутки.

- Призываем правозащитные организации воспрепятствовать преступным действиям, которые принесут непоправимый ущерб экологической обстановке в данном районе, - заявил Марочко.

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