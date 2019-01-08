Украинские военные в Донбассе убили гуся, когда его кормил хозяин

8 Янв. 2019 2019-01-08T15:16:38+03:00

Гусь пал от одной из пуль, которые регулярно залетают в село. Фото: fermoved.ru

Изменить размер текста: A A

Об этом случае, который произошел на территории подконтрольного ВСУ села Дмитровка Станично-Луганского района, рассказали на горячую линию МВД ЛНР сами жители.

- По информации местных жителей, в районе их населенного пункта оборудован учебный полигон 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. И круглосуточная стрельба на нем создала невыносимые условия жизни в селе, - говорится в сообщении МВД.

Вот что поведал один из жителей Дмитровки.

- Технику безопасности не соблюдают. Нельзя же стрелять в сторону населенных пунктов. А к нам регулярно пули летят. У соседа гуся убило. Он его кормил как раз. Свистнуло – и нет гуся. В двух метрах сосед стоял, - сообщил подробности сельчанин.

- У меня давление скачет от этого грохота. Доктор говорит, микроинсульт уже был, нужны тишина и покой, иначе… А они стреляют днем и ночью… какой тут покой, - пожаловалась в МВД ЛНР жительница Дмитровки.

Напоминаем, что МВД ЛНР организована горячая телефонная линия. Операторы принимают заявления о преступлениях военнослужащих подразделений ВСУ. Заявление можно сделать по номерам: (0642) 509-591, (0642) 585-117. Звонки принимаются круглосуточно.