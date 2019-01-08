2019-01-08T13:39:23+03:00
Политика

Из Красноармейска в Харьков запустят новый поезд

Он будет ходить по пятницам и воскресеньям
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Из Красноармейска теперь будет удобно уехать в Харьков по железной дороге. Фото: railwayz.infoИз Красноармейска теперь будет удобно уехать в Харьков по железной дороге. Фото: railwayz.info
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Хорошую новость для дончан, которые ездят на территорию Украины, сообщили в пресс-службе «Укрзализныци». С 18 января начнет курсировать поезд №205/206 Красноармейск (переименован в Покровск) – Харьков. Он будет останавливаться на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.

Причем график разработан так, чтобы пассажиры могли в Харькове пересесть на поезда, идущие в другие регионы Украины. В частности, уехать в Киев, Львов, Одессу, Херсон, Новоалексеевку и в другие города.

Поезд будет ходить по пятницам и воскресеньям. Из Покровска он отправится в 09:20 и прибудет в Харьков в 14:49. Обратно выйдет в 16:35 и прибудет в Покровск в 22:01.

Кстати, с 9 декабря ходит новый поезд №20/19 Киев – Лисичанск (Луганская область) и продлен маршрут поезда №142/141 Львов – Киев до Бахмута (до переименования – Артемовск).

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