2019-01-08T14:09:01+03:00
Политика

Последствия стихии: без света в ЛНР остались больше двух тысяч человек

Линии электропередач повреждены в Красном Луче, Свердловске, селах Краснодонского и Антрацитовского районов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 2,4 тысячи абонентов на территории Республики остались без электроснабжения в результате обрывов и аварийных отключений высоковольтных линий. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

- 7 января в результате неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение высоковольтной линии 6 кВ в Красном Луче, в результате чего без электроснабжения остались 1 195 абонентов по улицам Громова, Ватутина, Энгельса, Уральская, Фурманова. – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также из-за повреждения линии электропередачи в Свердловске без электричества остались 77 абонентов поселка Хмельницкий. Без света сидят 908 абонентов поселков Краснодон, Широкий и Энгельсово Краснодонского района, а также 251 абонент села Орехово Антрацитовского района.

С утра 8 января на этих ЛЭП проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Красноармейска в Харьков запустят новый поезд
ВСУ восемь раз нарушили «режим тишины» в Донбассе
В ДНР действуют четыре передвижных пункта оказания помощи населению
Где в ДНР ограничено движение транспорта
Огненное Рождество: в Донецке на пожарах погибли две женщины
Спасатели ЛНР освободили из снежных заносов 219 человек
В ДНР спасатели продолжают ликвидировать последствия сильной метели
В Донбассе седьмые сутки голодают женщины-шахтеры
Спасатели ДНР вызволили из снежного плена 46 легковых автомобилей и 1 автобус
Погода в Донецке на 8 января: метель на время утихнет
До завтрашнего дня на трассах в Шахтёрском районе ограничено движение транспорта
Погода в Луганске на 8 января: снова ожидается метель
На дорогах Республики работает 180 единиц снегоуборочной техники
МЧС ДНР: В снежном заторе на трассе «Иловайск-Успенка» больше 120 машин
Через украинские блокпосты в Донбассе не пропускают дорогостоящую технику
С сегодняшнего дня цены на бензин на государственных заправках ЛНР снижены
Попавшая в снежный плен под Мариновкой Татьяна Елисеева: Впереди трактор чистит дорогу, едем 50 метров, потом десять минут стоим
МЧС ДНР рекомендует воздержаться от использования автотранспорта и выезда за город
Началось спасение застрявших людей около таможни в Мариновке
Министр МЧС ДНР выехал в Тельмановский район, где из-за непогоды перекрыты дороги
В снежном плену у таможни в Мариновке оказались около сотни человек
Дороги на Новоазовск и Мариновку перекрыты из-за непогоды
В рождественскую ночь семеро ВСУшников отравились алкоголем. Двое погибли