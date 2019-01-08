Последствия стихии: без света в ЛНР остались больше двух тысяч человек

8 Янв. 2019 2019-01-08T14:09:01+03:00

Линии электропередач повреждены в Красном Луче, Свердловске, селах Краснодонского и Антрацитовского районов

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Более 2,4 тысячи абонентов на территории Республики остались без электроснабжения в результате обрывов и аварийных отключений высоковольтных линий. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

- 7 января в результате неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение высоковольтной линии 6 кВ в Красном Луче, в результате чего без электроснабжения остались 1 195 абонентов по улицам Громова, Ватутина, Энгельса, Уральская, Фурманова. – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также из-за повреждения линии электропередачи в Свердловске без электричества остались 77 абонентов поселка Хмельницкий. Без света сидят 908 абонентов поселков Краснодон, Широкий и Энгельсово Краснодонского района, а также 251 абонент села Орехово Антрацитовского района.

С утра 8 января на этих ЛЭП проводятся ремонтно-восстановительные работы.