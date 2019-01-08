В ДНР действуют четыре передвижных пункта оказания помощи населению

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:34:59+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР

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На данный момент на территории Донецкой Народной Республики развернуты четыре передвижных пункта оказания помощи населению МЧС ДНР. Они действуют на таможенных пунктах пропуска: в Донецке, Горловке, Еленовке и Новоазовском районе (село Октябрь).

За минувшие сутки в пункты оказания помощи обратился 431 человек, за медицинской помощью обратилось 9 граждан.

Из-за снежных заносов 7 января движение в пунктах пропуска через линию соприкосновения было затруднено. Впрочем, многие жители ДНР предпочли провести этот день с родными и близкими и не искушать судьбу в дальней дороге.

По информации пресс-службы МЧС ДНР, с начала года в пункты оказания помощи на КПВВ обратился 1821 человек, медицинская помощь оказана 61 гражданину.

В случае необходимости жителям рекомендуется обращаться на «горячую линию» линию МЧС ДНР по телефону (062)-342-69-99, 071 342 69 99.