В ДНР действуют четыре передвижных пункта оказания помощи населению
На данный момент на территории Донецкой Народной Республики развернуты четыре передвижных пункта оказания помощи населению МЧС ДНР. Они действуют на таможенных пунктах пропуска: в Донецке, Горловке, Еленовке и Новоазовском районе (село Октябрь).
За минувшие сутки в пункты оказания помощи обратился 431 человек, за медицинской помощью обратилось 9 граждан.
Из-за снежных заносов 7 января движение в пунктах пропуска через линию соприкосновения было затруднено. Впрочем, многие жители ДНР предпочли провести этот день с родными и близкими и не искушать судьбу в дальней дороге.
По информации пресс-службы МЧС ДНР, с начала года в пункты оказания помощи на КПВВ обратился 1821 человек, медицинская помощь оказана 61 гражданину.
В случае необходимости жителям рекомендуется обращаться на «горячую линию» линию МЧС ДНР по телефону (062)-342-69-99, 071 342 69 99.