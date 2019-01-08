Где в ДНР ограничено движение транспорта

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:25:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 8 января на территории Донецкой Народной Республики временно ограничено движение транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования: Н-21 Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк, Т-05-17 Енакиево – Шахтерск – Амвросиевка, С051716 От /Т-05-17/ – Терновое – Петровское, С051730 От /Н-21/ – Мануйловка – Дмитровка, с перенаправлением транспортных потоков по автомобильным дорогам Н-21 Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк, Т-05-07 Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП «Успенка», Т-05-22 От а.д. /Н-21/ – подъезд к Саур Могиле.

Для расчистки от заносов автомобильных дорог общего пользования привлечено от государственных и коммунальных предприятий 13 единиц техники и 13 человек. На дорогах населенных пунктов сейчас работают 188 единиц техники, 188 человек.

В случае необходимости жителям рекомендуется обращаться на «горячую линию» линию МЧС ДНР по телефону (062)-342-69-99, 071 342 69 99.