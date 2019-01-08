2019-01-08T10:06:27+03:00
Политика

Огненное Рождество: в Донецке на пожарах погибли две женщины

7 января спасатели МЧС ДНР четыре раза выезжали на тушение пожаров
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Праздник Рождества запомнился дончанам небывалой метелью. Спасателям МЧС пришлось выручать из снежного плена десятки жителей, которые в этот день оказались в пути. К счастью, никто не погиб от снежной стихии. А вот огонь унес жизни двух пожилых дончанок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Один пожар случился в доме на проспекте Партизанский, что в Киевском районе столицы. На место происшествия выехали три пожарные машины и 12 сотрудников МЧС. Когда потушили огонь, выяснилось, что от дыма задохнулась 79-летняя женщина.

Другой пожар произошел в одноэтажном доме по улице Агрономической в Моспино (Пролетарский район Донецка). Здесь от огня погибла 83-летняя женщина.

В обоих случаях устанавливается причина возгорания.

Кроме этих двух пожаров в столице, спасатели МЧС выезжали на тушение огня в Амвросиевке и Докучаевске.

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