2019-01-08T09:06:20+03:00
Политика

Спасатели ЛНР освободили из снежных заносов 219 человек

Также из снега извлекли 84 транспортных средства
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Ситуация на дорогах в Луганской Народной Республике 7 января была не менее сложной, чем в ДНР. Сотрудникам МЧС ЛНР пришлось спасать из снежного плена сотни жителей, которые ехали по своим делам в личном и общественном транспорте.

- Спасатели извлекли из снежных заносов 84 единицы автотранспортных средств, в которых находились 219 человек, - сообщили пресс-службе МЧС ЛНР.

Для очистки трасс от снега в дорожной службе задействовали максимальное количество техники. Об этом сообщил директор предприятия «Луганский автодор» Олег Коваль.

По прогнозу луганских синоптиков 8 января на территории Республики ожидается гололедица и порывы ветра до 18 м/с. Поэтому водителям рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

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