В Донбассе седьмые сутки голодают женщины-шахтеры

8 Янв. 2019 2019-01-08T07:28:08+03:00

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На госпредприятии «Селидовуголь» седьмые сутки продолжается голодовка четырех работниц непромышленной группы. Они требуют погашения задолженности по зарплате (долги на предприятии достигают 200 млн гривен). Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

Забастовку работники непромышленной группы и инженерно-технические работники «Селидовугля» начали 17 декабря. Перед Новым годом она была приостановлена. А 3 января продолжалась акция протеста работниц непромышленной группы, которые приходят на рабочие места, но к выполнению своих обязанностей не приступают.

Несмотря на холод, женщины проводят ночи на полу (на надувных матрасах) в помещении ОТК. Одна из участниц Ирина Стрикалова сильно простудилась, к ней вызвали «скорую».

- Принимаются меры, чтобы вывести Ирину из состояния голодания, – написал Волынец. – Также оказали медицинскую помощь Майе Левандовски, у нее высокое давление, стенокардия. Не лучше себя чувствуют другие участники акции протеста, но все держатся.

По словам Волынца, администрация предприятия оказывает большое давление на работниц.