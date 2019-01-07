Спасатели ДНР вызволили из снежного плена 46 легковых автомобилей и 1 автобус

7 Янв. 2019 2019-01-07T23:26:29+03:00

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В Республике продолжаются работы по освобождению людей и транспорта из снежных заносов. К этому времени Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики сообщило о 46 легковых автомобилях и 1 автобусе.

— По состоянию на 23:00 в с. Васильевка Старобешевского района спасателями МЧС вызволено из снежных заносов 20 легковых автомобилей и 1 автобус, в которых находились взрослые и дети. Пострадавшие помещены в пункты обогрева, — рассказали в пресс-службе МЧС Республики.

Кроме того, в с. Раздольное вызволено из снежных заносов 26 легковых автомобилей.

Работы расчистке дорог продолжаются.

Для людей, застрявших в снежной ловушке открыты телефоны горячей линии МЧС ДНР: (062)-342-69-99, 071 342 69 99.

В снежном плену у таможни в Мариновке оказались около сотни человек. Сейчас их вызволяют силы Министерства транспорта и МЧС ДНР(подробнее). В снежном заторе на трассе «Иловайск-Успенка» застряли более 120 машин (подробнее).

Напомним, что по сообщениям из социальных сетей известно, что дороги на Новоазовск и Мариновку перекрыты (подробнее). С 18:00 этого дня, 7 января, в Шахтёрском районе будет ограничено движение транспорта (подробнее).

Отметим также, что в Сети распространяются неправильные номера «горячей линии» МЧС ДНР. Будьте внимательны!

В целях безопасности МЧС ДНР рекомендует воздержаться от использования автотранспорта и выезда за город пока погодные условия не нормализуются.