Погода в Донецке на 8 января: метель на время утихнет

7 Янв. 2019 2019-01-07T22:45:21+03:00

Синоптики прогнозируют, что погода в Донецке во вторник будет более комфортной, чем на Рождество

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7 января погода в ДНР совсем не рождественская. А на трассах сотни людей вообще оказались в снежном плену, и сейчас им в буквальном смысле слова приходится бороться за свое спасение.

На 8 января синоптики прогнозируют в Донецке более комфортную погоду. Утром перестанет идти снег. А днем могут рассеяться облака, и проглянет солнце. Впрочем, ненадолго – вечером небо затянут тучи и пойдет небольшой снег.

Ветер также поутихнет утром и днем – до 2-3 метров в секунду. Вечером он усилится до 5 метров, с порывами 9-10 метров в секунду.

Температура воздуха будет утром 5-6 градусов мороза, днем – 3 градуса ниже нуля. Вечером похолодает до 5 градусов.

Напомним, что ГАИ и МЧС Республики предупреждают о сложных условиях на дорогах, заносах и накатах. Призывают дончан не пользоваться личным транспортом и не покидать города без экстренной необходимости.