До завтрашнего дня на трассах в Шахтёрском районе ограничено движение транспорта

7 Янв. 2019 2019-01-07T22:16:29+03:00

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На ДНР обрушился сильный снег, который с редкими перерывами сыпет уже третий день подряд. Радикальные меры откладывали достаточно долго и это привело к тому, что посреди поля застряли два пассажирских автобуса, легковые автомобили не могут выбраться из снежных заносов на трассах между городами и т.д. С 18:00 этого дня в Шахтёрском районе будет ограничено движение транспорта.

— До 12:00 8 января в связи со сложными погодными условиями (сильный снегопад, метель), с целью обеспечения безопасности участников дорожного движения, временно ограничивается движение транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования вблизи населенных пунктов Мануйловка, Дмитровка, Шишовка, Терновое, Петровское, — рассказали в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.

На данный момент сотрудники государственное предприятие «Автодор» работает в круглосуточном усиленном режиме.

Расчистку дорог продолжают и спасатели МЧС Республики. По последним данным сейчас они работают над очисткой дорог по всей Республике и спасением людей и их машин.

Для людей, застрявших в снежной ловушке открыты телефоны горячей линии МЧС ДНР: (062)-342-69-99, 071 342 69 99.

В снежном плену у таможни в Мариновке оказались около сотни человек. Сейчас их вызволяют силы Министерства транспорта и МЧС ДНР(подробнее). В снежном заторе на трассе «Иловайск-Успенка» застряли более 120 машин (подробнее).

Напомним, что по сообщениям из социальных сетей известно, что дороги на Новоазовск и Мариновку перекрыты (подробнее).

Отметим также, что в Сети распространяются неправильные номера «горячей линии» МЧС ДНР. Будьте внимательны!

В целях безопасности МЧС ДНР рекомендует воздержаться от использования автотранспорта и выезда за город пока погодные условия не нормализуются.