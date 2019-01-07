2019-01-07T21:23:10+03:00
Политика

На дорогах Республики работает 180 единиц снегоуборочной техники

Об этом сообщили в МЧС ДНР [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: МЧС ДНРФото: МЧС ДНР
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На Донецкую Народную Республику надвинулись сложные погодные условия. Дороги замело снегом. Сотни людей оказались в снежном плену. На дорогах населенных пунктов работает 180 единиц техники, 180 человек, в дежурном режиме находится 76 единицы техники, 76 человек. Об этом сообщили МЧС ДНР.

- Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики обращается к гражданам с просьбой убрать личный транспорт с улиц, не препятствовать движению пожарного и аварийно-спасательного транспорта, не перекрывать проезжие части дорог, - обратились сотрудники спасательного ведомства.

Из-за сложной погодной обстановки МЧС рекомендует жителям в целях безопасности воздержаться от использования транспорта и не выезжать из города.

МЧС ДНР ликвидирует последствия сложных погодных условий на автодорогах республиканского значения.! другой источник

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