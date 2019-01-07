2019-01-07T20:48:49+03:00
Происшествия

МЧС ДНР: В снежном заторе на трассе «Иловайск-Успенка» больше 120 машин

Сотрудники МЧС продолжают спасение людей в снежных заторах
Никита МАКАРЕНКОВ
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Сложные погодные условия особенно сильно затронули автомобилистов. Многие оказались в снежных заторах. По состоянию на 20.00 на участках дорог Шахтерского и Тельмановского районов работают 17 единиц техники и 48 человек личного состава МЧС. Спасатели помогают выбраться из снежных заторов.

- На участке дороги «Васильевка-Богдановка» трассы «Донецк-Новоазовск», а также в районе КПП Мариновка затруднено движение. В снежном заторе на трассе «Иловайск-Успенка» оказались более 120 автомобилей различной грузоподъемности. На данных направлениях работает техника МЧС и Министерства транспорта, - заявили в ведомстве.

Уже сейчас спасателями МЧС вызволены из снежных заторов 2 легковушки в Горловке, одна на автодороге «Снежное-Мариновка» - в машине находились 2 взрослых и 2 детей. В Шахтерском районе в селе Петровском - легковой автомобиль, в котором находились 2 человека. Между селами Благодатное и Большая Шишовка – легковой автомобиль, в котором находились 2 взрослых и ребенок 4-х лет.Всем пострадавшим оказана помощь.

В случае необходимости жителям рекомендуется обращаться на «горячую линию» линию МЧС ДНР по телефону (062)-342-69-99, 071 342 69 99.

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