Через украинские блокпосты в Донбассе не пропускают дорогостоящую технику
Вчера на контрольно-пропускном пункте «Майорское» сотрудники фискальной службы незалежной не пропустили через блокпост телевизор.
- Его стоимость составляет более 33 тысяч гривен (порядка 80 тысяч рублей), - сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Днем ранее, 5 января, пограничники того же КПП не пропустили через линию соприкосновения графический монитор стоимостью 14,5 тысячи гривен (порядка 35 тысяч рублей).
- Пограничники Краматорского отряда обнаружили автомобиль, которым пытались переместить на временно оккупированную территорию графический монитор стоимостью 14,5 тысячи гривен, - заявили в Госпогранслужбе Украины.
Всю технику пограничники передали работникам фискальной службы для принятия правового решения, говорится в сообщении на сайте пограничного ведомства незалежной.