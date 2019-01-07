Через украинские блокпосты в Донбассе не пропускают дорогостоящую технику

7 Янв. 2019 2019-01-07T20:16:49+03:00

За два дня пограничники незалежной отобрали телевизор и монитор

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Вчера на контрольно-пропускном пункте «Майорское» сотрудники фискальной службы незалежной не пропустили через блокпост телевизор.

- Его стоимость составляет более 33 тысяч гривен (порядка 80 тысяч рублей), - сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Днем ранее, 5 января, пограничники того же КПП не пропустили через линию соприкосновения графический монитор стоимостью 14,5 тысячи гривен (порядка 35 тысяч рублей).

- Пограничники Краматорского отряда обнаружили автомобиль, которым пытались переместить на временно оккупированную территорию графический монитор стоимостью 14,5 тысячи гривен, - заявили в Госпогранслужбе Украины.

Всю технику пограничники передали работникам фискальной службы для принятия правового решения, говорится в сообщении на сайте пограничного ведомства незалежной.