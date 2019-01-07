С сегодняшнего дня цены на бензин на государственных заправках ЛНР снижены
Луганская Народная Республика делает уверенные шаги на пути экономического развития и подъёма. Одним из первых таких шагов стало понижение цен на бензин в Республике. Согласно программе развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», с сегодняшнего дня, 7 января, на государственных АЗС топливо стоит меньше.
— В сети АЗС государственного предприятия ЛНР «Луганскнефтепродукт» цены на бензин составляют: АИ-92 – 43,50 рубля за один литр, АИ-95 – 46,50 рубля, межсезонное дизельное топливо – 49 рублей, зимнее дизельное топливо – 54 рубля, — отчитались в Министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности Республики.
Эти цены значительно ниже, чем в Украине.
Кроме того, исполняющий обязанности Министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин подчеркнул, что цены и дальше будут снижаться, поскольку это оказывает положительное влияние на экономику Республики.
Напомним, что цены упали, в частности, благодаря тому, что Советом министров ЛНР была снижена ставка акцизного налога на светлые нефтепродукты со 150 до 50 долларов США за тонну.