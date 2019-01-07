Попавшая в снежный плен под Мариновкой Татьяна Елисеева: Впереди трактор чистит дорогу, едем 50 метров, потом десять минут стоим
Спасение к попавшим в снежный плен вблизи таможни в Мариновке прибыло к шести вечера. Сейчас малыми шагами дорога прочищается, застрявший транспорт двигается в сторону Донецка. Об этом «Комсомолке» сообщила Татьяна Елисеева, одна из пассажирок автобуса «Москва - Донецк», который тоже оказался в засаде
- Впереди трактор чистит дорогу, едем 50 метров, потом десять минут стоим, - рассказывает она. – Такими темпами мы попадем в Донецк к утру. Но все же это лучше, чем стоять в поле.
Напомним, два автобуса и несколько легковых автомобилей оказались в снежной ловушке на таможне в Мариновке - всего около сотни человек, среди них дети и беременная женщина. Ждать помощь пришлось пять часов. Все это время сотрудники МЧС пробирались через сугробы.