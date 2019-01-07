Министр МЧС ДНР выехал в Тельмановский район, где из-за непогоды перекрыты дороги
МЧС и Министерство транспорта ДНР продолжают вести работу по ликвидации сильных снежных наносов на трассах Республики. Наиболее сложная ситуация сложилась в Шахтёрском и Тельмановском районах.
— В Тельмановский район выехала оперативная группа Министерства во главе с Министром МЧС генерал-лейтенантом службы гражданской защиты Кострубицким Алексеем Александровичем, — рассказали в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.
В социальных сетях люди сообщают о тяжёлой ситуации, которая сложилась на трассах Республики. На некоторых участках сквозь снежные заносы не могут пробиться даже БТРы, где-то работают тракторы.
Кроме того, для людей, застрявших в снежной ловушке открыты телефоны горячей линии МЧС ДНР: (062)-342-69-99, 071 342 69 99.
В снежном плену у таможни в Мариновке уже оказались около сотни человек. Сейчас к ним пробирается снегоуборочная техника (подробнее).
Напомним, что по сообщениям из социальных сетей известно, что дороги на Новоазовск и Мариновку перекрыты (подробнее). Также сообщалось, что за прошедшие три дня спасатели Республики освободили из снежного плена более тридцати человек, среди которых шестеро детей (подробнее).
Отметим также, что в Сети распространяются неправильные номера «горячей линии» МЧС ДНР. Будьте внимательны!