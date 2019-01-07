2019-01-07T17:36:39+03:00
Общество

Министр МЧС ДНР выехал в Тельмановский район, где из-за непогоды перекрыты дороги

Сейчас основные силы Министерства транспорта и спасателей Республики направлены на расчистку дорог в Шахтёрском и Тельмановском районах
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: МЧС ДНРФОТО: МЧС ДНР
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МЧС и Министерство транспорта ДНР продолжают вести работу по ликвидации сильных снежных наносов на трассах Республики. Наиболее сложная ситуация сложилась в Шахтёрском и Тельмановском районах.

— В Тельмановский район выехала оперативная группа Министерства во главе с Министром МЧС генерал-лейтенантом службы гражданской защиты Кострубицким Алексеем Александровичем, — рассказали в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

В социальных сетях люди сообщают о тяжёлой ситуации, которая сложилась на трассах Республики. На некоторых участках сквозь снежные заносы не могут пробиться даже БТРы, где-то работают тракторы.

Кроме того, для людей, застрявших в снежной ловушке открыты телефоны горячей линии МЧС ДНР: (062)-342-69-99, 071 342 69 99.

В снежном плену у таможни в Мариновке уже оказались около сотни человек. Сейчас к ним пробирается снегоуборочная техника (подробнее).

Напомним, что по сообщениям из социальных сетей известно, что дороги на Новоазовск и Мариновку перекрыты (подробнее). Также сообщалось, что за прошедшие три дня спасатели Республики освободили из снежного плена более тридцати человек, среди которых шестеро детей (подробнее).

Отметим также, что в Сети распространяются неправильные номера «горячей линии» МЧС ДНР. Будьте внимательны!

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