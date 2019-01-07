2019-01-07T18:26:43+03:00
Политика

В снежном плену у таможни в Мариновке оказались около сотни человек

Среди них дети и беременная женщина [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: Татьяна ЕлисееваФото: Татьяна Елисеева
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Около сотни человек оказались в снежном плену у таможни в Мариновке. Об этом «Комсомолке» сообщила одна из пассажирок автобуса «Москва - Донецк», который тоже оказался в засаде.

— Автобусы и машины замело. Все переполнены, с нами дети, — рассказывает Татьяна Елисеева. — Стоим здесь уже больше четырех часов. В нашем автобусе 44 человека, среди которых девять детей и беременная женщина. Сзади ростовский автобус – там 11 человек. Еще стоит несколько легковых машин.

Оказавшиеся в беде позвонили в МЧС. Но начали паниковать, что помощи все еще нет.

«КП» тоже позвонила на горячую линию спасателей, чтобы выяснить ситуацию.

— В данный момент техника в пути. Работает снегоуборочная техника, а она двигается не быстро. Дороги заметены, сотрудники продолжают пробираться к людям.

Татьяна Елисеева рассказывает, что в автобусе пока что не холодно, но людей охватывает паника, царит напряженная обстановка.

— Закроемся в автобусе и дышим, так тепло становится, — поделилась девушка.

В Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики к сложившейся ситуации не остались равнодушны и уже сообщили, как продвигается работа по спасению людей:

— В результате снежных заносов возле КПП Мариновка в заторе оказались два автобуса, в котором находятся пассажиры, в том числе и дети. На данных участках работает техника МЧС и Министерства транспорта, — рассказали в МЧС Республики.

Напомним, если вы оказались «закованными в сугроб» - действительный номер МЧС ДНР: 071 342 69 99

В снежном плену у таможни в Мариновке оказались около сотни человек.! другой источник

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