В рождественскую ночь семеро ВСУшников отравились алкоголем. Двое погибли

7 Янв. 2019 2019-01-07T15:59:14+03:00

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Информация о том, что бойцы Украины злоупотребляют алкоголем и наркотиками, уже давно известна Народной милиции обеих Республики и неоднократно была озвучена в СМИ. Также неоднократно сообщалось о том, что такое состояние дел приводит только к падению морально-психологического состояния силовиков и частым трагедиям. Исключением не стала и Рождественская ночь на передовой.

— Семеро военнослужащих были доставлены в госпиталь, двоих из них врачам спасти не удалось. Данный инцидент стал причиной прибытия очередной комиссии офицеров штаба "операции объединенных сил" в зону ответственности 54-й отдельной механизированной бригады, — рассказал сегодня, 7 января, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Алкогольные напитки, которыми отравились военнослужащие, были доставлены на передовую волонтёрами, которые преподнесли их в качестве Новогоднего и Рожественского подарка силовикам Вооружённых сил Украины.

Напомним, что управление Народной милиции неоднократно сообщало о том, что злоупотребление алкоголем приводит к пьяным разборкам среди военнослужащих украинской армии, что, соответственно, влечёт за собой ранения и смерти.