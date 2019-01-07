Рождество в Донецке 2019: на дорогах увеличат количество нарядов ГАИ

7 Янв. 2019 2019-01-07T15:16:11+03:00

Об этом сообщили в МВД ДНР

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Количество нарядов Госавтоинспекции на дорогах Республики будет увеличено. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

- Маршруты патрулирования экипажей ДПС будут приближены к местам проведения праздничных мероприятий, в местах расположения православных храмов и церквей Республики, - говорится в сообщении.

Полицейские будут контролировать ситуацию на дорогах, выявлять водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, превышают скорость и управляют транспортом без установленных документов.

Госавтоинспекция Республики призывает водителей избегать нарушений скоростного режима, правил обгона и маневрирования, категорически исключить управление транспортным средством в состоянии опьянения.

- Также не стоит забывать о предоставлении преимущества пешеходам на пешеходном переходе, - советуют в ГАИ. - Учитывая также возможное осложнение погодных условий, водителям следует временно воздержаться от поездок на дальние расстояния и быть особенно осторожными и внимательными в пути.

В свою очередь, пешеходам необходимо проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части, не выходить внезапно на проезжую часть и не начинать переходить дорогу, если авто не успевает затормозить перед перекрестком, пешеходным переходом.