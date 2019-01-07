2019-01-07T14:40:55+03:00
Политика

НМ ЛНР: Порошенко лично заинтересован в затяжной войне в Донбассе

А зона т.н. «ООС» является отличной площадкой для сбыта некачественно оружия, которую активно используют оборонные предприятия Украины
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Киев совершенно не заботиться о своих солдатах, позволяя оборонным предприятиям разворовывать деньги налогоплательщиков и поставлять в зону так называемой «ООС» некачественное вооружение, которое уже неоднократно проводило к ранениям и смертям бойцов ВСУ.

— В погоне за прибылью, воруя деньги налогоплательщиков, руководство «Укроборонпрома» выпускает образцы вооружения низкого качества, которое является угрозой для украинских военнослужащих, — рассказал сегодня, 7 января, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Ярким примером такого оружия является печально известный миномёт «Молот», выпущенный «Укроборонпромом». По факту, он является неудачной копией советского миномёта калибром 120 миллиметров. Стрельба из него уже убила и отправила в больницу с контузиями и другими травмами многих бойцов украинской армии.

— Учитывая тот факт, что большинство оборонных предприятий Украины принадлежат Порошенко и людям из его ближайшего окружения, можно сделать вывод, что Порошенко лично заинтересован в затяжной войне в Донбассе, а так называемая зона «операции объединенных сил» – это просто хороший рынок сбыта для киевских «оружейных баронов», — заявил Андрей Марочко.

Напомним, что действующий Президент Украины Пётр Порошенко недавно заявил о том, что в 2019 году «Укроборонпром» продолжит поставки оружия в зону «ООС».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рождество в Донецке 2019: на дорогах увеличат количество нарядов ГАИ
Внимание! В сети распространяется неверный экстренный номер МЧС! Правильный номер!
Обстрелы Донбасса Наев называет «установлением мира»
Взрыв гранаты в многоэтажке Мариуполя: Погибшие пытались разобрать боеприпас на кухне
За три дня спасатели ДНР освободили из снежного плена 30 человек
В ДНР на выплаты пенсий в январе выделено 3,3 млрд рублей
В ЛНР объявлено штормовое предупреждение
Донецкая и Луганская области – лидеры по задолженности зарплат по Украине
Какие дороги ДНР отремонтируют в 2019 году
В Сочельник ВСУ обстреляли ДНР рекордно малым количеством снарядов
За год экскурсионными маршрутами ЛНР прошли почти шесть тысяч человек
Взрыв гранаты в многоэтажке Мариуполя: одним из погибших оказался сотрудник СБУ
Поздравление с Рождеством главы Горловки Ивана Приходько
С 9 января в Горловке добавят автобусные рейсы в «Русский край»
Взрыв гранаты в жилой многоэтажке Мариуполя: погибли двое мужчин
Погода в Донецке: снегопад, облачность, мороз до -8
Куда пойти на Рождество в Донецке 2019: Эпицентром праздника станет площадь Ленина
Группа разведчиков ВСУ подорвались на собственных минах при попытке прохода к позициям ДНР
ВСУ обстреляли Золотое-5 в ЛНР