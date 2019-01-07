НМ ЛНР: Порошенко лично заинтересован в затяжной войне в Донбассе

7 Янв. 2019 2019-01-07T14:40:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Киев совершенно не заботиться о своих солдатах, позволяя оборонным предприятиям разворовывать деньги налогоплательщиков и поставлять в зону так называемой «ООС» некачественное вооружение, которое уже неоднократно проводило к ранениям и смертям бойцов ВСУ.

— В погоне за прибылью, воруя деньги налогоплательщиков, руководство «Укроборонпрома» выпускает образцы вооружения низкого качества, которое является угрозой для украинских военнослужащих, — рассказал сегодня, 7 января, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Ярким примером такого оружия является печально известный миномёт «Молот», выпущенный «Укроборонпромом». По факту, он является неудачной копией советского миномёта калибром 120 миллиметров. Стрельба из него уже убила и отправила в больницу с контузиями и другими травмами многих бойцов украинской армии.

— Учитывая тот факт, что большинство оборонных предприятий Украины принадлежат Порошенко и людям из его ближайшего окружения, можно сделать вывод, что Порошенко лично заинтересован в затяжной войне в Донбассе, а так называемая зона «операции объединенных сил» – это просто хороший рынок сбыта для киевских «оружейных баронов», — заявил Андрей Марочко.

Напомним, что действующий Президент Украины Пётр Порошенко недавно заявил о том, что в 2019 году «Укроборонпром» продолжит поставки оружия в зону «ООС».