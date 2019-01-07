2019-01-07T13:46:09+03:00
Политика

Обстрелы Донбасса Наев называет «установлением мира»

Командующий ООС лично присутствовал при обстрелах Донецка его подчинёнными и нисколько не смутился, наоборот, поблагодарил солдат 28-й бригады за вклад в установления мира в Донбассе
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинская армия не прекращает стрелять по территории Донецкой Народной Республики, только теперь это называется «установлением мира в Донбассе». Именно так выразился командующий ООС Сергей Наев, когда самолично наблюдал нарушения «Рождественского» перемирия на Донецком направлении.

— Обстрел Петровского района Донецка боевики осуществили при личном присутствии командующего оккупационных сил Наева, который прибыл в 28-й бригаду с проверкой. Тот факт, что подчиненные боевики на его глазах нарушают «рождественское» перемирие, нисколько не смутил Наева. Наоборот, он поблагодарил украинских боевиков за неоценимый вклад в «установление мира на Донбассе», — рассказал сегодня, 7 января, начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Отметим, что обстрел посёлка шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка вёлся вчера, 6 января, с применением стрелкового оружия.

Напомним, что всего за минувшие сутки было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков (подробнее).

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