Взрыв гранаты в жилой многоэтажке Мариуполя. Один из погибших оказался сотрудником СБУ
Один из мужчин, погибших вечером 5 января в результате взрыва гранаты в жилой многоэтажке на проспекте Строителей в Мариуполе, оказался сотрудником СБУ. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
Как рассказывала «КП», всего погибло двое мужчин 1985 и 1987 года рождения. Выяснилось, что в квартире распивали алкоголь трое мужчин и трое женщин.
- Сотрудник СБУ со своим товарищем на кухне попытались разобрать гранату, однако боеприпас взорвался. Мужчины мгновенно скончались от полученных ранений (одному оторвало руку, а второму - голову), а остальные гости находились в других комнатах, поэтому и не пострадали, - поведал источник в правоохранительных органах.
Киевские СМИ сообщают, что погиб 31-летний сотрудник СБУ Макаров Э. и его 33-летний друг Александр П.
Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.