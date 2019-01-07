Взрыв гранаты в жилой многоэтажке Мариуполя. Один из погибших оказался сотрудником СБУ

7 Янв. 2019 2019-01-07T12:46:38+03:00

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Один из мужчин, погибших вечером 5 января в результате взрыва гранаты в жилой многоэтажке на проспекте Строителей в Мариуполе, оказался сотрудником СБУ. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Как рассказывала «КП», всего погибло двое мужчин 1985 и 1987 года рождения. Выяснилось, что в квартире распивали алкоголь трое мужчин и трое женщин.

- Сотрудник СБУ со своим товарищем на кухне попытались разобрать гранату, однако боеприпас взорвался. Мужчины мгновенно скончались от полученных ранений (одному оторвало руку, а второму - голову), а остальные гости находились в других комнатах, поэтому и не пострадали, - поведал источник в правоохранительных органах.

Киевские СМИ сообщают, что погиб 31-летний сотрудник СБУ Макаров Э. и его 33-летний друг Александр П.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.