В ДНР на выплаты пенсий в январе выделено 3,3 млрд рублей

7 Янв. 2019 2019-01-07T11:17:59+03:00

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Пенсионный фонд ДНР выделил в январе на финансирование пенсий 3,3 млрд. рублей. Выплаты получат 673,8 тысячи гражданских пенсионеров и пенсионеров силовых структур. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики ДНР.

Средняя пенсия в Республике сейчас составляет 4898 рублей. Выплаты можно получать в отделениях Центрального республиканского банка или государственного предприятия «Почта Донбасса». Кстати, с 8 января будут работать почти все почтовые отделения.

В Минсоцполитики Республики отмечают, что в минувшем году в сравнении с 2017 годом размер средней пенсионной выплаты в ДНР вырос на 10,6% или на 473,13 рубля и составил 4 919,30 рубля. А общая сумма пенсионных выплат жителям ДНР за 2018 год составила более 38 миллиардов рублей.

Большинство пожилых жителей в ДНР получают минимальную пенсию. Сейчас она равна 3194 рублям. В подконтрольной Киеву Донецкой области с 1 декабря 2018 года пересчитали минимальные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Теперь «минималка» составляет 1497 грн. Или 3742 рубля (по официальному курсу).

В ДНР повышение пенсий возможно лишь при условии успешного развития экономики. Об этом не раз заявляли власти Республики.