2019-01-07T10:46:08+03:00
Политика

Донецкая и Луганская области – лидеры по задолженности зарплат по Украине

Подконтрольные Киеву территории Донбасса высшее руководство незалежной финансирует неохотно
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей занимают лидерские позиции в рейтинге… по задолженности зарплат рабочим. Такие данные привела государственная служба статистики Украины.

Первое место, с самой большой задолженностью, занимает Луганская область. В декабре долг составил 517,2 миллионов гривен, при этом, уже в январе задолженность выросла на 40 миллионов, и составила – 557.

На втором месте оказалась Донецкая область с задолженностью в 497,6 миллионов гривен. Правдами или неправдами, но к январю долг сократился. Не значительно. Теперь рабочим предстоит выплатить 453,4 миллионов гривен.

Самая низкая задолженность оказалась у Черновицкой области – 300 тысяч гривен. В целом, по данным госстата, общий долг по всей незалежной составил 2368,4 миллиона гривен.

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