2019-01-07T10:47:04+03:00
Политика

Какие дороги ДНР отремонтируют в 2019 году

В министерстве транспорта сообщили, что планируется заасфальтировать дорогу Донецк-Седово
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В 2019 году в Донецкой Народной Республике планируется ремонт почти 250 тысяч квадратных метров автомобильных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта ДНР.

- Будет произведен капитальный ремонт участка автомобильной дороги Степановка-Новопетровское протяженностью 5,6 километров, - сообщили в минтрансе.

Помимо этого, отремонтируют дороги общего пользования, протяженностью 166,7 километров: ЗнаменкаЛуганск – Изварино; ДонецкХарцызскАмвросиевка – КПП «Успенка»; Донецк – Новоазовск – Седово; Великая Новоселовка – Амвросиевка; Снежное – Мариновка – на Куйбышево; Волноваха – Тельманово.

Текущий ремонт произведут на автомобильных дорогах местного значения: Чугуно - Крепинка – Дмитровка – Кожевня; Мануйловка – Дмитровка; Снежное – Дмитровка – Дибровка.

- Помимо этого, в будет произведен ямочный ремонт автодорожного покрытия общей площадью 72 тысячи метров квадратных, - заявили в транспортном ведомстве.

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- В 2018 году по капитальному и текущему ремонту искусственных сооружений выполнялись работы, начатые в 2016-2017 годах. (Подробнее...)

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