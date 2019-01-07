В Сочельник ВСУ обстреляли ДНР рекордно малым количеством снарядов

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:59:37+03:00

За минувшие сутки по территории Республики было выпущено всего пять боеприпасов

Изменить размер текста: A A

Украинские силовики ведут ежедневные обстрелы территории ДНР, но в Сочельник их было куда меньше, чему обычно. Удары пришли по всем трём направлениям, но их было рекордно мало. Всего за минувшие сутки было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты 6/7), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

По территории Республики было выпущено пять гранат РПС/СПГ. Также для обстрелов применялось стрелковое оружие.

На данный момент информация о жертвах или разрушениях не поступала.

Напомним, что с 01:01 29 декабря по донецкому времени в Донбассе установлено «Рождественское» перемирие. Также напомним, что в новогоднюю ночь украинские силовики не обстреливали территорию ДНР.