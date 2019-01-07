В Сочельник ВСУ обстреляли ДНР рекордно малым количеством снарядов
Украинские силовики ведут ежедневные обстрелы территории ДНР, но в Сочельник их было куда меньше, чему обычно. Удары пришли по всем трём направлениям, но их было рекордно мало. Всего за минувшие сутки было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня
— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты 6/7), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
По территории Республики было выпущено пять гранат РПС/СПГ. Также для обстрелов применялось стрелковое оружие.
На данный момент информация о жертвах или разрушениях не поступала.
Напомним, что с 01:01 29 декабря по донецкому времени в Донбассе установлено «Рождественское» перемирие. Также напомним, что в новогоднюю ночь украинские силовики не обстреливали территорию ДНР.