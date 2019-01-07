Взрыв гранаты в многоэтажке Мариуполя: одним из погибших оказался сотрудник СБУ

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:33:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Среди погибших во время взрыва гранаты одной из многоэтажек Центрального района Мариуполя оказался сотрудник Службы безопасности Украины, передаёт «Донбасс Сегодня» со ссылкой на «ТСН».

- 31-летний сотрудник СБУ со своим товарищем на кухне пытались разобрать гранату, марка которой устанавливается. Оба мужчины скончались от полученных повреждений, - говорится в сообщении, при этом личность второго погибшего пока не установлена.

При этом, по официальной информации полиции Мариуполя – открыто уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Что произошло на самом деле – в данный момент выясняют и уточняют правоохранители.

Известно, что в момент взрыва, в квартире находились шесть человек: трое мужчин, и трое женщин. Компания праздновала новогодние праздники и распивала алкоголь.

Напомним, взрыв гранаты в многоэтажке Мариуполя произошел вечером 5 января. По сообщению пользователей соцсетей, взрыв был слышен далеко от места происшествия. А очевидцы рассказали, что в воздухе ощущался запах гари, под одним из окон большая лужа крови. Стены в квартире посечены осколками.

- Я живу на семнадцатом этаже, услышал мощный, неимоверный взрыв: был звук, а вибрации не было, - рассказал местный пенсионер.