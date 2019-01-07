2019-01-07T08:51:09+03:00
Политика

Поздравление с Рождеством главы Горловки Ивана Приходько

«Комсомолка» публикует полный текст поздравления
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«Рождество Христово - один из самых великих праздников в христианском календаре. Волшебный праздник Рождества пробуждает в душе каждого православного христианина связь с многовековыми традициями и духовным наследием наших предков, укрепляя нашу веру в светлое будущее для жителей города и Республики, а неповторимая атмосфера Рождественского вечера в кругу семьи дарит всем нам радость и ожидание настоящего чуда, наполняет наши сердца милосердием и любовью к ближнему.

От всего сердца желаю вам мира и добра! Пусть ваш дом будет полной чашей, Господь оберегает от бед, а в семьях царит уют и покой. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец.

С уважением, глава администрации города Горловка Иван Сергеевич Приходько

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