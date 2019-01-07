С 9 января в Горловке добавят автобусные рейсы в «Русский край»

7 Янв. 2019 2019-01-07T08:45:34+03:00

Об этом сообщили на сайте горадминистрации

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С 9 января в Горловке в тестовом режиме добавят два автобусных рейса, сообщением: поселок Никитовка – поселок «Русский край». Об этом сообщили на сайте горловской администрации.

Автобус № 81 ежедневно:

- утро: отправление в 5.50 с поселка «Русский Край» - Гольма - станция Никитовка;

- вечер: отправление 18:20 с площади Победы - 19.20 поселок «Русский Край» - Гольма.

- дневные рейсы по вторникам и пятницам остаются без изменений: в 09.45 отправление от Станции Никитовка – «Русский Край» - 10.15 Гольма.

Поселок «Русский край» находится в Калининском районе Горловки. Не редко попадает под обстрелы ВСУ.