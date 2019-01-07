Взрыв гранаты в многоэтажке Мариуполя: по данным полиции произошло умышленное убийство

7 Янв. 2019 2019-01-07T08:20:16+03:00

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Шестого января полиция Мариуполя сообщила, что в одной из многоэтажек Центрального района, вечером 5 января, произошел взрыв гранаты.

- Известно, что двое мужчин, погибших вчера от взрыва гранаты, 1985 и 1987 года рождения. Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, - говорится в завлении.

Фото: mrpl.city

По сообщению пользователей соцсетей, взрыв был слышен далеко от места происшествия. А очевидцы рассказали, что в воздухе ощущался запах гари, под одним из окон большая лужа крови. Стены в квартире посечены осколками.

- Я живу на семнадцатом этаже, услышал мощный, неимоверный взрыв: был звук, а вибрации не было, - рассказал местный пенсионер.