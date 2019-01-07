Взрыв гранаты в многоэтажке Мариуполя: по данным полиции произошло умышленное убийство
Шестого января полиция Мариуполя сообщила, что в одной из многоэтажек Центрального района, вечером 5 января, произошел взрыв гранаты.
- Известно, что двое мужчин, погибших вчера от взрыва гранаты, 1985 и 1987 года рождения. Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, - говорится в завлении.
Фото: mrpl.city
По сообщению пользователей соцсетей, взрыв был слышен далеко от места происшествия. А очевидцы рассказали, что в воздухе ощущался запах гари, под одним из окон большая лужа крови. Стены в квартире посечены осколками.
- Я живу на семнадцатом этаже, услышал мощный, неимоверный взрыв: был звук, а вибрации не было, - рассказал местный пенсионер.
Фото: скриншот видео