Куда пойти на Рождество в Донецке 2019: Эпицентром праздника станет площадь Ленина

7 Янв. 2019 2019-01-07T07:44:52+03:00

В горадминистрации сообщили, что ждет дончан на главной площади

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На Рождество, 7 января, на главной площади Донецка будет царить праздничная атмосфера. Для дончан и гостей города подготовлена целая программа. Она начнется в 13:00 и продлится до шести часов вечера.

- Жителей и гостей столицы Донецкой Народной Республики будут встречать самодеятельные коллективы со звонкой гармошкой, которые исполнят щедровки и колядки. Атмосферу праздника дополнят тематические фотозоны, - сообщили на сайте столичной администрации.

Так же на площади Ленина пройдет рождественская ярмарка. Здесь можно будет попробовать традиционные блюда, кондитерские изделия, ароматную выпечку. И купить подарки ручной работы местных мастеров.

- Для самых маленьких гостей мероприятия состоятся разнообразные конкурсы с вручением подарков, игры с мультипликационными героями из русских сказок, - рассказали в горадминистрации.

А на сцене будут выступать творческие коллективы Донецка, в числе которых народный ансамбль песни и танца «Околица» Донецкой государственной академической филармонии.