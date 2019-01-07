Куда пойти на Рождество в Донецке 2019: Эпицентром праздника станет площадь Ленина
На Рождество, 7 января, на главной площади Донецка будет царить праздничная атмосфера. Для дончан и гостей города подготовлена целая программа. Она начнется в 13:00 и продлится до шести часов вечера.
- Жителей и гостей столицы Донецкой Народной Республики будут встречать самодеятельные коллективы со звонкой гармошкой, которые исполнят щедровки и колядки. Атмосферу праздника дополнят тематические фотозоны, - сообщили на сайте столичной администрации.
Так же на площади Ленина пройдет рождественская ярмарка. Здесь можно будет попробовать традиционные блюда, кондитерские изделия, ароматную выпечку. И купить подарки ручной работы местных мастеров.
- Для самых маленьких гостей мероприятия состоятся разнообразные конкурсы с вручением подарков, игры с мультипликационными героями из русских сказок, - рассказали в горадминистрации.
А на сцене будут выступать творческие коллективы Донецка, в числе которых народный ансамбль песни и танца «Околица» Донецкой государственной академической филармонии.