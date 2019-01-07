ВСУ обстреляли Золотое-5 в ЛНР

7 Янв. 2019 2019-01-07T07:17:39+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики

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В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что за прошедшие сутки солдаты Вооруженных сил Украины один раз нарушили режим прекращения огня.

- Киевские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, - говорится в сообщении.

Под огонь украинской стороны попал район населенного пункта Золотое-5.

- Обстрел велся из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Напомним, что ранее ВСУ нарушили режим прекращения огня дважды. Обстрелу подверглись населенные пункты Калиновка и Лозовое.

- Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - заявляли в НМ ЛНР.