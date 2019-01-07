ВСУ обстреляли Золотое-5 в ЛНР
В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что за прошедшие сутки солдаты Вооруженных сил Украины один раз нарушили режим прекращения огня.
- Киевские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, - говорится в сообщении.
Под огонь украинской стороны попал район населенного пункта Золотое-5.
- Обстрел велся из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.
Напомним, что ранее ВСУ нарушили режим прекращения огня дважды. Обстрелу подверглись населенные пункты Калиновка и Лозовое.
- Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - заявляли в НМ ЛНР.