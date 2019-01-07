Поздравление Главы ДНР Дениса Пушилина с Рождеством Христовым

7 Янв. 2019 2019-01-07T01:59:31+03:00

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Сердечно поздравляю всех православных жителей Донецкой Народной Республики со светлым праздником Рождества Христова!

Рождество – это праздник добра. В этот день мы собираемся в кругу семьи не только для того, чтобы подарить друг другу подарки и сказать теплые слова. В Рождество мы наполняемся добрыми мыслями, верой, любовью и надеждой. Благодаря таким праздникам мы учимся терпению и становимся мудрее.

Я желаю всем моим землякам, чтобы в светлый праздник Рождества звучали только добрые пожелания счастья и здоровья, чтобы вера ярким огнем горела в душе каждого из нас и во всех благих начинаниях сопутствовала удача.

Мира всем нам, счастья, добра и благополучия. С Рождеством Христовым!

Глава Донецкой Народной Республики

Денис Пушилин