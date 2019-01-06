2019-01-06T19:01:12+03:00
Общество

Как в ЛНР будут выплачивать пенсии и соцпособия

Глава министерства труда и соцполитики с председателей Пенсионного фонда ЛНР отчитались о текущих выплатах
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сегодня председатель Совета Министров ЛНР Сергей Козлов провел рабочую встречу с министром труда и соцполитики Светланой Малаховой и председателем Пенсионного Фонда Татьяной Васильевой по вопросу выплат пенсий и социальных пособий.

В своем докладе министр труда и соцполитики сообщила, что на сегодня всеми структурными подразделениями подготовлены ведомости для выплаты пособий всех видов. Выплатной период по пенсиям начинается с 4 числа, по регрессу – с 5-го числа и социальных пособий с 10-го числа каждого месяца.

- Мы провели все необходимые мероприятия, чтобы выплатной период 2019 года начался вовремя. Отделения почтовой связи будут выдавать пенсию 4 и 5 января, 6-7 января – выходные дни. Выплаты возобновятся 8 января. Что касается отделений Госбанка ЛНР, то рабочие дни совпадают с работой почты, с разницей лишь в том, что 5 января по Республике будут работать 40 банковских отделений, - рассказала министр.

В свою очередь председатель Пенсионного фонда доложила Козлову о том, что все выплатные документы переданы в отделения почты и Госбанка.

- Почта профинансирована с 4 по 8 января. В первой половине сегодняшнего дня в банке профинансированы выплаты пенсий за 4 января и во второй половине дня поступит финансирование по 8 число включительно, – уточнила Татьяна Васильева.

Также она подчеркнула, что Фонд располагает полным объемом средств для выплаты пенсий в январе.

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