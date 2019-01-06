2019-01-06T18:05:56+03:00
Политика

Работа в Донецке 2019: кого ищут работодатели

Где наиболее полно представлена работа в Донецке 2019
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Ярмарка вакансий. ФОТО: РЦЗ ДНРЯрмарка вакансий. ФОТО: РЦЗ ДНР
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По поводу того, есть ли работа в Донецке 2019 споры не стихают. Украинские СМИ не устают повторять, что работы здесь нет. Однако, на сайте Республиканского центра занятости почти 500 страниц с перечнем актуальных вакансий.

Кого ищут работодатели? Конечно, большое внимание с самого начала военного конфликта - строительным специальностям. В Республике еще много разрушенных домов, и кровельщики, да и другие специалисты по восстановлению очень нужны.

На такие работы могут взять и временно - по мере восстановления домов. Часто в прифронтовых поселках туда устраиваются местные жители.

- Было бы желание, работу найти можно! - Говорит дончанин Сергей Иванченко, токарь по специальности. К примеру, спрос на его умения в ДНР высок. Сергей говорит, что и зарплату предлагают в 9- 10 тысяч рублей.

В центре занятости подыщут и работу для медиков. Нужны врачи, медсестры, фармацевты. Острая нужда в водителях трамваев, уборщиков лестничных клеток, дворниках. Но попадаются и более творческие запросы. К примеру, в театр ищут артиста балета. Другому предприятию нужен мастер (закройщик по изготовлению особо сложных костюмов по эскизам). Так что если есть желание - работу в Донецке 2019 найти можно.

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