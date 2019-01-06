Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил всех христиан с Рождеством Христовым

6 Янв. 2019 2019-01-06T17:59:00+03:00

Лидер Республики подчеркнул, что этот праздник обращает людей к ценностям добра и любви, которые всегда помогали Донбассу проходить любые испытания

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В этот священный праздничный вечер все православные люди по всему миру справляют Рождество Христово – праздник любви, единства и доброты. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник уже поздравил всех жителей страны и всех христиан с этим великим днём.

— Уважаемые граждане Луганской Народной Республики!

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот день обращает нас к духовным истокам и традициям, озаряет жизнь добром и особой радостью. Для миллионов граждан Рождество традиционно является семейным праздником, мы стремимся проводить его в кругу самых близких людей. В этом находит отражение наш гостеприимный и миролюбивый характер.

Сей праздник обращает нас к ценностям добра и любви. Во все времена они помогали Донбассу проходить любые испытания, беречь на нашей земле мир и согласие.

Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов и благополучия, — обратился к своим гражданам Леонид Пасечник.