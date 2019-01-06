2019-01-06T17:59:00+03:00
Общество

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил всех христиан с Рождеством Христовым

Лидер Республики подчеркнул, что этот праздник обращает людей к ценностям добра и любви, которые всегда помогали Донбассу проходить любые испытания
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: сайт gtrklnr.comФОТО: сайт gtrklnr.com
Изменить размер текста:

В этот священный праздничный вечер все православные люди по всему миру справляют Рождество Христово – праздник любви, единства и доброты. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник уже поздравил всех жителей страны и всех христиан с этим великим днём.

— Уважаемые граждане Луганской Народной Республики!

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот день обращает нас к духовным истокам и традициям, озаряет жизнь добром и особой радостью. Для миллионов граждан Рождество традиционно является семейным праздником, мы стремимся проводить его в кругу самых близких людей. В этом находит отражение наш гостеприимный и миролюбивый характер.

Сей праздник обращает нас к ценностям добра и любви. Во все времена они помогали Донбассу проходить любые испытания, беречь на нашей земле мир и согласие.

Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов и благополучия, — обратился к своим гражданам Леонид Пасечник.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работа в Донецке 2019: кого ищут работодатели
В ЛНР все основные трассы расчищены от снега
Восстановление в ДНР: в 2019 году отремонтируют 200 объектов железной дороги
В Кировском восстанавливают разрушенный снарядом ВСУ храм
Почему в квартирах газ горит то синим, то оранжевым цветом
Своей вербовкой агенты СБУ довели старика до смерти
Украинские пограничники пытались отобрать у пенсионерки деньги и довели её до смерти
ВСУ обстреляли ДНР из гранатомётов
Украина использует перемирие для диверсий
Эпидемиологическая ситуация в ЛНР стабилизировалась
Спасатели ЛНР освободили из снежного плена 23 человека
Петербургский иконописец Ковалев передал в дар Станице Луганской образ Богородицы. Но с одним условием
В Мариуполе в многоэтажке на гранате подорвались двое мужчин
Комендантский час в ДНР: за 2018 год задержали 34 тысячи нарушителей