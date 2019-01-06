В ЛНР все основные трассы расчищены от снега
Резкое ухудшение погодных условий в Донбассе привело к заторам на дорогах. 4 января снег с дорог очищать не успевали, потому как из-за сильной метели он практически сразу засыпал недавно очищенные дороги. На данный момент метель улеглась и почти все основные трассы ЛНР очищены от снежных наносов.
— Все основные наши трассы-артерии расчищены, сейчас проводятся работы по обработке противогололедными материалами. Понятно, что все сразу дороги (второстепенные) охватить и обработать физически невозможно, но работаем по степени важности маршрутов, — рассказал Луганскому Информационному Центру директор ГУП «Луганский автодор» Олег Коваль.
На данный момент на дорогах Республики работает 17 единиц снегоуборочной техники, ещё более 20 машин находятся в дежурстве.
Отметим, что сейчас погодные условия остаются сложными, а основные работы ведутся по посыпке противогололедными материалами, в первую очередь, аварийно-опасных участков: спусков-подъемов, остановок общественного транспорта и перекрестков.
Напомним, что, за сутки спасатели Республики освободили от снежного плена 23 человека и их машины (подробнее).