Восстановление в ДНР: в 2019 году отремонтируют 200 объектов железной дороги

6 Янв. 2019 2019-01-06T16:07:13+03:00

Министерство транспорта продолжает восстановление в ДНР. За прошедший год было отремонтировано около 1000 объектов инфраструктуры железной дороги Республики

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Пока Украина продолжает обстреливать и разрушать, восстановление в ДНР идёт полным ходом. В будущем году Министерство транспорта возьмётся за ремонт ещё 200 объектов железной дороги. Своими планами с Донецким Агентством Новостей поделились в пресс-службе ведомства.

— Специалистами ДНР в 2019 году планируется восстановить 210 объектов железнодорожной инфраструктуры в Республике, — рассказали ДАН.

Между тем за минувший, 2018 год Министерство транспорта уже успело восстановить около 1000 различных объектов железнодорожных объектов. При этом за время военных действий повреждено или полностью было разрушено примерно 1 376 объектов железной дороги.

Напомним, что, помимо восстановления, ведётся активная работы по разработке и утверждению нормативных актов, регламентирующих работу транспортных объектов Республики.