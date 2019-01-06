2019-01-06T16:07:13+03:00
Общество

Восстановление в ДНР: в 2019 году отремонтируют 200 объектов железной дороги

Министерство транспорта продолжает восстановление в ДНР. За прошедший год было отремонтировано около 1000 объектов инфраструктуры железной дороги Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пока Украина продолжает обстреливать и разрушать, восстановление в ДНР идёт полным ходом. В будущем году Министерство транспорта возьмётся за ремонт ещё 200 объектов железной дороги. Своими планами с Донецким Агентством Новостей поделились в пресс-службе ведомства.

— Специалистами ДНР в 2019 году планируется восстановить 210 объектов железнодорожной инфраструктуры в Республике, — рассказали ДАН.

Между тем за минувший, 2018 год Министерство транспорта уже успело восстановить около 1000 различных объектов железнодорожных объектов. При этом за время военных действий повреждено или полностью было разрушено примерно 1 376 объектов железной дороги.

Напомним, что, помимо восстановления, ведётся активная работы по разработке и утверждению нормативных актов, регламентирующих работу транспортных объектов Республики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работа в Донецке 2019: кого ищут работодатели
Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил всех христиан с Рождеством Христовым
В ЛНР все основные трассы расчищены от снега
В Кировском восстанавливают разрушенный снарядом ВСУ храм
Почему в квартирах газ горит то синим, то оранжевым цветом
Своей вербовкой агенты СБУ довели старика до смерти
Украинские пограничники пытались отобрать у пенсионерки деньги и довели её до смерти
ВСУ обстреляли ДНР из гранатомётов
Украина использует перемирие для диверсий
Эпидемиологическая ситуация в ЛНР стабилизировалась
Спасатели ЛНР освободили из снежного плена 23 человека
Петербургский иконописец Ковалев передал в дар Станице Луганской образ Богородицы. Но с одним условием
В Мариуполе в многоэтажке на гранате подорвались двое мужчин
Комендантский час в ДНР: за 2018 год задержали 34 тысячи нарушителей