2019-01-06T15:30:14+03:00
Политика

В Кировском восстанавливают разрушенный снарядом ВСУ храм

Новая церковь будет не похожа на предыдущую
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Престольный праздник. ФОТО: gorlovka-eparhia.com.uaПрестольный праздник. ФОТО: gorlovka-eparhia.com.ua
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В день памяти святого Иоанна Кронштадтского 2 января 2019 года престольный праздник отметила община разрушенного снарядом храма в Кировском. Об этом сообщает Горловская и Славянская епархия.

Во время артобстрела храм был разрушен полностью 23 августа 2014 года.

Службы велись под открытым небом, как только стихали бои.

После прекращения боёв временный храм оборудовали в недостроенном здании воскресной школы, однако в дни больших праздников небольшое помещение не может вместить всех прихожан.

Сейчас община ведёт строительство нового храма, уже залит его фундамент. Новая церковь не будет похожа на предыдущую — это уникальный архитектурный проект, разработанный архитекторами компании «Донбассгорстрой».

- Этот храм – единственный в городе, - говорит волонтер Марина. – Здесь во время активных боев собирали вещи горожанам, готовили обеды. Помощь привозили из России, и даже из Украины. Тогда стояли предприятия города, не платили пенсии. Инвалидам носили еду прямо домой. Община в Кировском героическая! А во время обстрела 23 августа крыша рухнула прямо на головы прихожан. Три человека погибли тогда. Погиб при обстреле и водитель храма - он вывозил семьи горожан из Кировского.

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