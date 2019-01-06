Своей вербовкой агенты СБУ довели старика до смерти

6 Янв. 2019 2019-01-06T15:12:12+03:00

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Украина не оставляет своих попыток завербовать жителей Республик Донбасса, что нередко приводит к трагедиям. Так официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко рассказал сегодня, 6 января, о том, как агенты СБУ довели пожилого мужчину до смерти на украинском пункте пропуска в районе Станицы Луганской.

— Вчера утром, 5 января, на украинском КПВВ «Станица Луганская» вследствие преступных действий украинских спецслужб погиб мужчина 65 лет. По словам очевидцев, сотрудники СБУ намеренно задержали мужчину, с целью его вербовки применяя при этом насильственные методы. От сильных эмоциональных и физических потрясений пожилой человек скончался на месте, — сообщил Андрей Марочко.

Скорая помощь, которую вызвали неравнодушные люди, прибыла на место только через два часа и врачам не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть пенсионера.

Кроме того, отмечается, что сотрудники СБУ через украинские СМИ попытались переложить вину за случившуюся трагедию на руководство ЛНР.

Напомним, что представители Народной милиции Республики неоднократно предупреждали об опасности пересечения линии разграничения жителями ЛНР, поскольку на территории Украины никто не может защитить их от действий агентов СБУ.