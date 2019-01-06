ВСУ обстреляли ДНР из гранатомётов

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:29:32+03:00

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Об этом заявил начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов.

- Обстановка на линии соприкосновения существенных изменений не претерпела. Подразделения Народной милиции Республики продолжают неукоснительно соблюдать «рождественское» перемирие. К сожалению, украинская сторона в очередной раз игнорирует достигнутые договоренности. За прошедшие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня по районам трех населенных пунктов Республики, - заявил представитель УНМ ДНР.

Безсонов уточник, что на Донецком направлении боевики 57-й мотопехотной и 93-й механизированной бригад подвергли обстрелам с применением гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, районы Жабичево и Васильевки.

- На Мариупольском направлении военные преступники 79-й десантно-штурмовой бригады обстреляли из стрелкового оружия поселок Саханку, - добавили в оборонном ведомстве. - Жертв среди гражданских и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.