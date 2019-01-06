Украина использует перемирие для диверсий
Украинская сторона не может соблюдать перемирие. Или не хочет. Каждый день солдаты незалежной открывают огонь. Помимо этого Киев готовится к диверсионным действиям в отношении Республики.
Подтверждает это и случай, который вчера произошел северо-западнее Авдеевки.
- Противник использует перемирие для ведения диверсионной войны. Подготовительные мероприятия отмечаются в последние два дня в зоне ответственности 93-й механизированной бригады, - заявил сегодня начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов.
Он добавил, что в данном районе нашими наблюдателями зафиксирована работа четырех боевиков из инженерной разведки 93-й механизированной бригады, которая проделывала проход в минно-взрывных заграждениях.
- В результате двое саперов погибли, один получил ранения. Четвертый боевик сбежал, бросив раненого товарища, - заявил Безсонов.