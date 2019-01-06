2019-01-06T14:16:44+03:00
Политика

Украина использует перемирие для диверсий

Подготовка к диверсионным операциям со стороны незалежной усиливается
Никита МАКАРЕНКОВ
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Украинская сторона не может соблюдать перемирие. Или не хочет. Каждый день солдаты незалежной открывают огонь. Помимо этого Киев готовится к диверсионным действиям в отношении Республики.

Подтверждает это и случай, который вчера произошел северо-западнее Авдеевки.

- Противник использует перемирие для ведения диверсионной войны. Подготовительные мероприятия отмечаются в последние два дня в зоне ответственности 93-й механизированной бригады, - заявил сегодня начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов.

Он добавил, что в данном районе нашими наблюдателями зафиксирована работа четырех боевиков из инженерной разведки 93-й механизированной бригады, которая проделывала проход в минно-взрывных заграждениях.

- В результате двое саперов погибли, один получил ранения. Четвертый боевик сбежал, бросив раненого товарища, - заявил Безсонов.

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